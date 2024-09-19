Veli Ağbaba: 12 bin 500 TL'yi Bilal Erdoğan'a verin, Beş dakika geçinebilir mi?

Yayınlanma: 19.09.2024 - 19:03

Güncelleme: 19.09.2024 - 19:06

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın EYT ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Ağbaba şöyle konuştu:

"Tayyip ‘ben ekonomistim’ dediği 2018'den beri anamız ağladı. Şimdi bir de oğlu çıkmış ben ekonomistim diyor. Diyor ki; EYT bu ülkenin başına yük diyor. Ekonomiste bak. Birkaç rakam vereceğim sarayın bir aylık harcaması 1 milyar 798 milyon. Tam 143 bin 840 emekli maaşına eşit. Bir yılda 1 milyon 746 bin emekli maaşı yapıyor. 2024-2028 arasında dört yılda otoyollar için garanti ödeme parası 831 milyar. Eski parayla 831 katrilyon. Bu beyefendi, yeni ekonomist diyor ki; EYT, emekli ülkenin ekonomisine yük diyor. Be ey vicdansız. Bu memleketin üzerine kışlık saray, yazlık saray, kaçak saray yük değil emekli yük. Bu ekonominin üzerine konvoylar yük değil şatafat yük değil emekli yük. Bu ekonominin üzerine 12 bin 500 alan emekli yük 13 tane özel uçağı olan filo yük değil. Bu memleketin üzerine emekli yük Sisi'yi 500 arabayla konvoyla karşılayanlar yük değil.

"12 BİN 500 TL'Yİ BİLAL ERDOĞAN'A VERİN. BEŞ DAKİKA GEÇİNEBİLİR Mİ?"

Emeklinin aldığı para 12 bin 500 lira. EYT'lilerin büyük çoğunluğu 12 bin 500 TL alıyor. 12 bin 500 TL'yi Bilal Erdoğan'a verin. Beş dakika geçinebilir mi? O öyle söylüyor AK Parti'li siyasetçiler, bakanlar 'evet EYT'yi yanlış yaptık' diyor. Sahtekarlar. Seçime giderken EYT'yi siz çıkartmadınız mı davulla turnayla? Bu büyük mağduriyeti gideririz demediniz mi? Şimdi bütün çalmanın, çırpmanın, şatafatın, hırsızlığın, konvoyların, sarayların harcamalarını kapatmak için o uçak inmeyen havaalanına verdiği parayı kapatmak için emekliyi gündeme getiriyorlar. Bu siyasi sahtekarlık. Sen 10-12 milyon mülteci getirmiş başımıza bela etmişsin, her yerden mülteci geliyor elini kolunu sallaya sallaya, Avrupa'dan üç beş kuruş para alıyorsun sınırı kapatmasın Avrupa'ya bırakmıyorsun burayı kamp yapmışsın, ülkenin sosyolojik, kültürel, demokratik yapısını bozmuşsun şimdi utanmadan bu memlekette doğmuş insanları suçluyorsun. Suç işleme oranları düşük diyorsun. Suç işleme oranları düşükse al babanın sarayında ağırla. Bu anlayış ne milliyetçiliğe ne muhafazakarlığa sığar. Bu anlayış ancak bu millete düşmanlığa sığar."