Bu anket sonucu Erdoğan’ın keyfini kaçıracak! AKP’de erime hızla devam ediyor

Yöneylem Araştırma’nın son seçim anketinde CHP 34.7 puan ile zirvede yer aldı. Son yerel seçimde hezimete uğrayan ve anketlerde eriyen AKP’nin oyu ise yüzde 30.2 olarak kayda geçti.

Bu anket sonucu Erdoğan’ın keyfini kaçıracak! AKP’de erime hızla devam ediyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 19:54

Yöneylem Araştırma, son anketinde katılımcılara “Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz” diye sordu. 

13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket, 2 bin 100 kişi ile görüşülerek gerçekleştirildi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, ankette “kararsızlar ve oy kullanmayacaklar” dağıtıldıktan sonra CHP 34.7 puan ile ilk sırada yer aldı.

CHP’yi 30.2 puan ile AKP takip etti. DEM Parti’nin puanı 9.6 olurken, MHP’de bu oran 9.4 olarak görüldü.

Diğer partilerin puanı şöyle oldu:

İYİ Parti: Yüzde 4

Yeniden Refah: Yüzde 3.7

Zafer Partisi: Yüzde 3.9

TİP: Yüzde 1.2

Diğer: Yüzde 3.3

AKP’DE ERİME DEVAM EDİYOR

Anket sonucuna göre, yerel seçimlerde hezimete uğrayan AKP’nin oy oranındaki erime devam ediyor.

Yöneylem Araştırma’nın 31 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette AKP’nin oy oranı yüzde 31.4, 26-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette oy oranı yüzde 31 olarak kayda geçmişti.

AKP’nin oy oranlarındaki düşüş eylül ayı anketine de yansıdı ve partinin puanı yaklaşık yüzde 1 oranında düştü.


Etiketler: #yöneylem araştırma #Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi #CHP #AKP

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