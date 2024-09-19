Bu anket sonucu Erdoğan’ın keyfini kaçıracak! AKP’de erime hızla devam ediyor

Yayınlanma: 19.09.2024 - 19:54

Güncelleme: 19.09.2024 - 19:54

Yöneylem Araştırma, son anketinde katılımcılara “Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz” diye sordu.

13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket, 2 bin 100 kişi ile görüşülerek gerçekleştirildi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, ankette “kararsızlar ve oy kullanmayacaklar” dağıtıldıktan sonra CHP 34.7 puan ile ilk sırada yer aldı.

CHP’yi 30.2 puan ile AKP takip etti. DEM Parti’nin puanı 9.6 olurken, MHP’de bu oran 9.4 olarak görüldü.

Diğer partilerin puanı şöyle oldu:

İYİ Parti: Yüzde 4

Yeniden Refah: Yüzde 3.7

Zafer Partisi: Yüzde 3.9

TİP: Yüzde 1.2

Diğer: Yüzde 3.3

Yöneylem Araştırma'nın 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Araştırması'na göre seçmenlerin Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri (kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtılmış, 2.100 görüşme, % 95 güven aralığı, +/-2,1 hata payı, CATI,… pic.twitter.com/XsWKOTMbAC — Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi (@YoneylemSosyal) September 19, 2024

AKP’DE ERİME DEVAM EDİYOR

Anket sonucuna göre, yerel seçimlerde hezimete uğrayan AKP’nin oy oranındaki erime devam ediyor.

Yöneylem Araştırma’nın 31 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette AKP’nin oy oranı yüzde 31.4, 26-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette oy oranı yüzde 31 olarak kayda geçmişti.

AKP’nin oy oranlarındaki düşüş eylül ayı anketine de yansıdı ve partinin puanı yaklaşık yüzde 1 oranında düştü.