DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman? DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu. DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman? DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir?
Taşra teşkilatına alınacak 908 sürekli işçi, teknisyen, bekçi, aşçı, bahçıvan, badanacı, düz işçi, kaloriferci, sıhhi tesisatçı ve ambar işçisinin de aralarında olduğu pozisyonlarda görev yapacak. DSİ işçi alımı başvuruları 22 Nisan 2023 tarihinde sona erdi. Başvuruda bulunan yurttaşlar DSİ işçi alımı sonuçlarını merak ediyor.
DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İşe alınacak sürekli işçiler, 3 Mayıs'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, alımı yapacak DSİ bölge müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.
Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler de bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek.
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