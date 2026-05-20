Erdoğan’ın açtığı dava sonuçlandı: Özgür Özel'e 300 bin TL tazminat cezası!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "kişilik haklarına saldırı yapıldığı" iddiasıyla başlattığı hukuki süreç mahkeme kararıyla neticelendi. Yargı, CHP lideri Özgür Özel’in tazminat ödemesine karar verdi.

5 TEMMUZ KONUŞMASI YARGIYA TAŞINMIŞTI

Dava konusu olan süreç, Özgür Özel’in 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği konuşmaya dayanıyor. Özel’in bu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler, Erdoğan'ın avukatları tarafından "kişilik haklarının ağır ihlali" ve "haksız itham" olarak değerlendirilerek Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşınmıştı.

AVUKAT HÜSEYİN AYDIN KARARI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Mahkemenin verdiği 300 bin liralık manevi tazminat kararını, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Aydın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"5 Temmuz 2025'te CHP Genel Merkezinde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız davada mahkeme, 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel başkanı Özgür Özel, 5 Temmuz günü Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) "olağanüstü" toplamış, MYK sonrası açıklama yapmıştı.