Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral istedi, Beşiktaş Kaymakamlığı İsrailli piyanistin konserini iptal etti!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği, 53. İstanbul Müzik Festivali programında yer alan Zorlu PSM'de yapılması planlanan İsrailli piyanist David Greilsammer'ın şefi olduğu Geneva Camerata "Revolta" konseri Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Sosyal medyada iptal çağırılarının ardından Beşiktaş Kaymakamlığı konseri 'güvenlik önlemleri nedeniyle' iptal ettiği açıklandı.

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ'NDEN AÇIKLAMA

İptali duyuran İstanbul Müzik Festivali, X'ten yaptığı paylaşımda, "İZLEYİCİLERİMİZİN DİKKATİNE. Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından yapılan tebligat üzerine 18 Haziran tarihinde 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Geneva Camerata 'Revolta' konseri iptal edilmiştir. İzleyicilerimizin bilet iadeleri otomatik olarak yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bağlı orkestrada görev yaptığını iddia ettiği müzisyen Jonathan Keren’in Türkiye'de konser vereceği gerekçesiyle Kültür Bakanlığı'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Ülkemde siyonist istemiyorum. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir" ifadesini kullanmıştı.

Saral, "Kültür Bakanlığı’na açıkça sesleniyoruz: Bu millet sizin görevinizi; sanat adı altında zalimlerin sözcülüğüne değil, kendi değerlerine sahip çıkmanız için verdi! Bu yanlıştan derhal dönülmelidir. Aksi halde milletin kalbinde hem siz, hem de bu program çoktan hükmünü yitirmiştir" demişti.

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ'NDEN SARAL'A YANIT GELMİŞTİ

Saral'ın paylaşımına yanıt veren İstanbul Müzik Festivali ise konserle ilgili yanlış bilgilerin aktarıldığını belirterek, şu açıklamada bulunmuştu:

"Sayın Oktay Saral,

Paylaşımınızda bahsi geçen besteci Jonathan Keren, konserde yer alan Şostakoviç’in 1937 tarihli 5. Senfoni’sinin oda orkestrası için düzenlemesini yapmıştır ve Türkiye'ye gelmemiştir. Bu konserle ilgili yapılan paylaşımlarda hem besteci Jonathan Keren hem de konserin şefiyle ilgili yanlış bilgiler verildiğini görüyoruz.

Konserde yer alan Geneva Camerata'nın şefi David Greilsammer, Kudüs'te doğmuş ancak eğitimi için genç yaşta ABD'ye gitmiş, daha sonra uzun yıllar Avrupa'da yaşamış ve son 15 yıldır da İsviçre'de yaşamını sürdüren bir müzisyendir. Doğduğu ülkede yaptığı zorunlu askerlik dışında İsrail Ordusu ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu yanlış bilgilerin yayılmaması konusunda desteğinizi saygılarımızla arz ediyoruz."