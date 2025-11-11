Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdoğan'ın eski danışmanından 'Öcalan' çıkışı: 'Bu gidişata dur demek için...'

11.11.2025 12:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç, 'yeni açılım süreci' kapsamında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hazırlanacağı öne sürülen yasanın teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın görüşleri kapsamında şekilleneceğini iddia etti. Prof. Dr. Özgenç "Bu gidişata dur demek için ayağa kalkma zamanıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen yıl 22 Ekim'de Meclis'te yaptığı çıkışla başlayan yeni süreçle ilgili tartışmalar sürerken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç’ten dikkat çeken bir çıkış geldi.

ÖCALAN'IN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA MI HAZIRLANACAK?

Özgenç, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği 'yeni açılım süreci'ne dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Terör örgütü PKK mensuplarının geleceğini belirleyecek yasal düzenlemenin teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın görüşleri doğrultusunda hazırlanacağını ileri süren Prof. Dr. Özgenç, şu ifadeleri kullandı:

“Silah bırakma' aldatmacasıyla dipçik yakma seremonisi düzenleyen PKK terör örgütü mensuplarının 'toplumsal ve siyasal hayata dönüşlerini düzenleyecek' kanun, 'Öcalan’ın görüşleri doğrultusunda' hazırlanacakmış. Bu gidişata DUR demek için ayağa kalkma zamanıdır!"

