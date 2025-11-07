Öcalan’dan CHP’ye mesaj: 'Bu süreç AK Parti’nin ve MHP’nin değildir'

Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan, yeğeni ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan aracılığıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir "mesaj" verdi.

Ömer Öcalan'ın Mezopotamya Ajansı'nda aktardığı mesaja göre, "Terörsüz Türkiye" adı altında başlatılan sürece CHP'nin katılımına büyük önem verdiğini söyleyen terör örgütü lideri, CHP'nin izleyeceği tutum için "Oyunlara gelmemesi, tahriklere kapılmaması gerekiyor. Bu süreç AK Parti’nin ve MHP’nin süreci değildir; bütün devleti ilgilendiren bir süreçtir" dedi.

Aktarılana göre, Türkiye'nin Suriye'ye ilişkin endişelerini de değerlendiren Öcalan, "Suriye meselesi Suriye ile çözülmelidir. Türkiye devleti de Suriye’nin müstakil bir devlet olmasından kaynaklı olarak daha hassas yaklaşmalıdır. Oranın iç işlerine çok müdahil olmamalıdır. Eğer bir ilişki geliştirilecekse, orada Kürtlerin yetkilileri, siyasetçileri ve öncüleri vardır. Ahmet el-Şara’dan ziyade Mazlum Kobani ile görüşülebilir. İlham Ahmed ile görüşülebilir" ifadelerini kullandı.

"GÖZ BEBEĞİ GİBİ"

Ömer Öcalan, terör örgütü liderinin "süreç"le ilgili hassasiyetini ise “Göz bebeği gibi koruyor. Suriye de bunun içindedir. Umuyorum ki ilerleyen dönemde taraflar anlayışlı bir şekilde bir araya gelip Suriye ile ilgili olumlu bir bakış açısına sahip olurlar. Ülkeyi büyütmek istiyorsanız, dört parçadaki kültürlerle barışmak zorundasınız. Türkiye’nin de artık bu iç meseleleri, iç sorunları ve Kürtlerin dili ile varlığı üzerine tartışmayı yürütmemesi gerekiyor. Daha ciddi ve cesaretli bir şekilde ileriye bakabilmek için kendi iç meselesini çözmesi şart. Siz Kuzey’de bir barış süreci, Türkiye’de bir barış süreci, Rojava’da ise farklı bir süreç yürütemezsiniz” ifadeleriyle dile getirdi.