Erdoğan’ın göz zevki için Hatay’a ‘makyaj’ yaptılar... CHP Hatay Milletvekili Kara: ‘Bir örtüyle işi nihayete erdirmiş olmuyorsunuz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremi sonrasında yaralarını sarmaya devam eden Hatay’ı 27 Aralık’ta kura çekimi ve toplu açılış töreni kapsamında ziyaret etti. 2023’ten bu yana Hatay’a yapılmayan hizmetler, birkaç gün içerisinde yapılmaya çalışıldı. Yapılamayanlar makyajlandı. Hatay’ın deprem yaralarının üzerine, sırf Erdoğan’ın göz zevki bozulmasın diye örtüler örtüldü, geçici tadilatlar yapıldı. Erdoğan’ın geçeceği yolların üzerine asfaltlar serildi.

‘HER ŞEYİN OLMUŞ BİTMİŞ GİBİ DAVRANILMASINA TEPKİ GÖSTERİYORUM’

CHP'nin Hatay milletvekilleri kentteki depremden sonraki süreci ve söz konusu makyaj işlemini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Henüz tamamlanmamış binaların kura çekiminin yapıldığını belirten CHP'li vekil Nermin Yıldırım Kara, “Hiçbir emeği kıymetsiz bulmuyorum fakat her şeyin olmuş bitmiş şeklinde gösterilmesine bir itiraz yükseltiyorum. Ben isterdim ki Cumhurbaşkanı Kırıkhan'a gelsin, Hassa'ya gelsin, Samandağ Merkez'e gelsin, Samandağ'ındaki Kurtderesi’ne gelsin, Defne'nin Çekmece'sine, Turunçlu mahallelerine gelsin. Siyasetçiler ‘Biz Antakya'nın her yerini gösterdik’ diyorlar ama Hatay, 75. Yıl Bulvarı'ndan, Atatürk Caddesi'nden ibaret değil. 1. Meclisten karşıya baktığınız zaman, köprünün kapatılmasıyla, oraya bir örtü çekilmesiyle bu işi nihayete erdirmiş olmuyorsunuz” dedi.

‘BİRİ YÜZ GİBİ GÖSTERİYORLAR’

Kara, Erdoğan’ın açılışta söylediği “Toplam 1 milyon 30 dekar sulama sahasına sahip Tahtaköprü Barajı ve Reyhanlı sulamaları çalışmaları sürüyor" ifadelerini eleştirdi. Kara “Biz de buradan söylüyoruz. Reyhanlı Barajı projesine 1995'te başlanmış. Toplam 26 milyar liralık proje. Bugüne kadar toplamda 8.5-9 milyar lira kaynak ayrılmış. Yani toplamda yüzde 24'ünü tamamlayabilmişler. Tahtaköprü Barajı'nda fiziki olarak gerçekleşme oranları yüzde 9” dedi. İktidarın söz konusu verilere karşın büyük ilerleme kaydettiğini söylediğine dikkat çeken Kara, “Yaptıkları işlerde biri yüz gibi gösteriyorlar. Benim bugün defalarca internetim kesildi. Elbette bir şantiye alanı Hatay. Buna kimse yok diyemez. Antakya'nın gökyüzünü kule vinçlerinden göremezsiniz. Şantiye olan yerde altyapı olmaz. Elektrik gider. İnternet olmaz. Ama siz ‘altyapıyı yeniledik. Bir sorunumuz kalmadı’ diyorsunuz. Biz bu cümlelere itiraz ediyoruz. Yapılanları görüyoruz, ama eksik buluyoruz” değerlendirmesini yaptı.

‘BU SEFER BEN ONLARA DEPREM TURİSTİ DİYECEĞİM’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti belli olduğunda çalışmaların hız kazanmasına ilişkin de konuşan Kara, “Hatay halkı cumhurbaşkanını mı beklemek zorunda? Eğer yarın parlamentoya gittiğimde bir milletvekili çıkıp da ‘Asrın inşasını yaptık, 455 bin konutu teslim ettik’ gibi bir cümle kurarsa o zaman CHP’ye dedikleri ‘deprem turisti’ lafını onlara ben söyleyeceğim” dedi.

‘FAZLA DAİRELERİ NE YAPACAKSINIZ?’

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise, “Hiçbir yerde verilen sözler yerine getirilmedi. Örneğin 3 katlı bir binada, ‘eviniz 3+1 ise yerine 3+1 yapacağız’ dediler. Ama 4+1 evi yıkılan kişiye, 70 metrekare ev vermişler. Diyelim ki köprü başında değeri çok çok yüksek olan bir ev yerine, çok uzak bir yerde ev vermişler. 3 katlı olan yere 6 kat yapılmış, 5 daire yerine 20 daire yapılmış. Bu kalan fazla daireler ne olacak? Muhtemelen satacaklar. Burada bir müteahhitlik faaliyeti olsa bile bu kadar acımasızlık olmaz” değerlendirmesini yaptı.

‘UTANÇ VERİCİ’

Erdoğan’ın Hatay ziyaretini değerlendiren Mullaoğlu, “Erdoğan’ın gelişi öncesi sadece makyajlar yapıldı, Erdoğan’ın geçeceği yollar asfaltlandı. Muhtemelen geri sökülecek. Cumhurbaşkanının göz zevki bozulmasın diye inanılmaz masraflar yapılarak binaların üstü örtüldü, konteynerlerin önü kapatıldı. Utanç verici gerçekten. Bütün bu çalışmaların sadece cumhurbaşkanının gözleri iyi görsün diye değil, halkın iyiliği için yapılmış olması gerekiyordu” dedi. Mullaoğlu, “Depremde ölmeden hayata tutunan bu insanlar yıllardır konteynerlerde zor yaşamlar sürdürüyor. Tek hayalleri bir an önce kalıcı evlerine çıkmak. Ama bir baktılar ki 6 kişilik bir aile 70 metrekarelik bir eve sığmaya çalışıyor. Sığamayınca başka bir yerde arayışa giriyorlar. Doğup büyüdüğü mahalleden bir nevi uzaklaştırılıyor insanlar. Demografik yapının değişmesinden tutun, bu fazla dairelerin neden üretildiği, kimlere satılacağı noktasında çok endişeliyiz” tepkisini gösterdi.