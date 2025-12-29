Said Bey Sitesi mağdurlarından çağrı: 'Adalet 'olası kast' ile gelecek'

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılmasına karşın 6 Şubatta meydana gelen ilk depremin ardından saniyeler içerisinde yıkılan Kahramanmaraş’taki Said Bey Sitesi Davasında yarın mütalaa açıklanacak. 45 kişiye mezar olan binaya ilişkin bu zamana kadar 9 duruşma görüldü. İnşaatın evrakta yazan belgelerden önce başladığı ve kaçak kat çıkıldığı tespit edilen siteye ilişkin yargılama, depremden aylar sonra başlayabildi. Yargılamada ilk olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden bilirkişi raporu istendi.

İLK RAPORDA TUTUKLAMA, İKİNCİSİNDE TAHLİYE

Raporda temel boyutlandırma, donatı alanı, kirişlerin ve kolonların boyutları gibi birçok alandaki yetersizliklere dikkat çekildi. Müteahhit H.Ç., şantiye şefi M.Ç., yapı denetim firması sorumluları, statik proje görevlisi Y.K. ve kontrol elemanı M.Y.’nin asli kusurlu tespit edildiği rapora sanıklar itiraz etti. İtiraz sonrası İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporunda tek asli kusurlunun müteahhit H.Ç. olarak gösterilmesi sonucu şantiye şefi M.Ç., statik proje görevlisi mühendis Y.K. ve kontrol elemanı mühendis M.Y. tahliye edildi.

TUTUKLAMA TALEBİNE RET

Bu rapora hem H.Ç.’nin hem de kayıp yakını avukatlarının itirazı üzerine mahkeme tarafından Denizli Pamukkale Üniversitesi’nden yeni bir bilirkişi raporu daha istendi. Denizli’den gelen raporda ise KTÜ’nün raporunda asli kusurlu olarak tanımlanan kişilerin yanı sıra Dulkadiroğlu Belediyesi’nin proje birimi ile yapı kontrol birimi sorumluları da asli kusurlu olarak gösterildi. Buna karşın mahkeme, tahliye edilen kişiler hakkında yeni bir tutuklama kararı vermedi. Sanık müteahhit H.Ç.’nin bina zeminine ilişkin Pamukkale Üniversitesi’nden ek rapor talebi ise kabul edildi.

KRİTİK DURUŞMA

Sekizinci duruşmaya yetişen ek raporda ise zeminin yıkımda etkisi olmadığı belirtilerek önceki raporda belirtilen kişilerin asli kusurlu olduğu yeniden vurgulandı. Ancak bu ek rapora karşın yeni bir rapor talebinde bulunmayan mahkeme, kayıp yakını avukatlarının, sanıklara yönelik tutuklama talebini de reddetti. Dokuzuncu duruşmada mahkeme başkanının değiştiği davada 10’uncu duruşma yarın Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 09.30’da görülecek.

‘BEŞ YILLIK BİNA 10 SANİYEDE YIKILDI’

Savcı mütalaasının açıklanacağı duruşma öncesi Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını aileleri “Adalet ‘olası kast’ üzerinden hüküm verilmesi ile gelecek” dedi. Sitede oğlunu kaybeden Sema Özdemir, “Beş yıllık bina 10 saniyede yıkıldı” dedi. Eşini ve oğlunu kaybeden Nevres Akkaya “Binamızın 3,5 katı kaçak yapılmış, kolonlardan bol miktarda köpük çıktı. Dosyamızın olası kasta çevrilmesini istiyoruz” dedi. Akkaya, kamuoyundan da destek talebinde bulundu.

‘AYRICALIK DEĞİL ADALET İSTİYORUZ’

Binada annesi, babası, kız kardeşini ve dedesini kaybeden Tuba Erdemoğlu, şunları söyledi: “Üç yıldır adalet mücadelesi içindeyiz. Hasretle, özlemle geçen üç yılımızın karşılıklı bulup bulmayacağını göreceğimiz bir eşikteyiz. Sevdiklerimizin mezarına başımız dik gitmek istiyoruz. Özellikle yaptıkları rapor ve delillerle belgeliyken müteahhitin ’olası kast’ üzerinden hüküm giymesini istiyoruz. Sevdiklerimizin hesabı sorulsun istiyoruz. Bizim çektiğimiz acıları başkaları çekmesin istiyoruz. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz.”