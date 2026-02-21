Erdoğan'ın iftar ziyaretinde, sobalı ev detayı dikkat çekti: Bakan Bayraktar'ın sözleri akıllara geldi!

Erdoğan’ın İstanbul’da iftar sofrasına misafir olduğu sobalı ev, herkesin doğalgaz kullandığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın sözlerini boşa düşürdü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, dün akşam İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Miyasa ve Ali Kayacık çiftinin iftar sofrasına konuk oldu. Erdoğan’a, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir de eşlik etti.

Ziyarete ilişkin basına servis edilen fotoğraflarda evin sobalı olması dikkat çekti. Bu sözler akıllara, Kasım ayında bakanlığının bütçe toplantısı sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın CHP’lilere verdiği cevabı akıllara getirdi.

"YILIN CEVABI" DEMİŞLERDİ

Bakan Bayraktar, 7 Kasım 2025’te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde, “Mutfakta tüp boş” diyen CHP’li milletvekili Akay’a “Çünkü doğalgaz kullanıyorlar, gerek yok” sözleriyle cevap vermişti.

Bu sözler iktidara yakın basında “Yılın cevabı” sözleriyle servis edilmişti. Bakan Bayraktar ise yaptığı sunumda iktidarın 81 ile doğalgaz götürdüğünü, başarılı yatırımlar yaptığını ileri sürmüştü.

Ancak Erdoğan’ın dünkü ziyareti, İstanbul’da dahi hâlâ yurttaşların doğalgazı bulunmayan, sobalı evlerde yaşadığını ve mutfaklarında tüp kullandıklarını gösterdi.