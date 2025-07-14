Erdoğan'ın ziyaret ettiği yaşlı kadın, topladığı paraları verdi: Filistin'e bağışladı

Erdoğan, Ankara Kızılcıhamam'da 15 Temmuz şehit ailelerini ziyaret etti.
Erdoğan'ın ziyaretinde yaşlı bir kadın topladığı paraları Erdoğan'a verdi.
Yaşlı kadın paraların Filistin'e bağışlanmasını istedi.
O görüntüler kamuoyunda gündem oldu.
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Erdoğan, Ankara Kızılcıhamam'da 15 Temmuz şehit ailelerini ziyaret etti.
Erdoğan'ın ziyaretinde yaşlı bir kadın topladığı paraları Erdoğan'a verdi.
Yaşlı kadın paraların Filistin'e bağışlanmasını istedi.
O görüntüler kamuoyunda gündem oldu.