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Erdoğan'ın ziyaret ettiği yaşlı kadın, topladığı paraları verdi: Filistin'e bağışladı

Erdoğan'ın ziyaret ettiği yaşlı kadın, topladığı paraları verdi: Filistin'e bağışladı

14.07.2025 12:30:00
Güncellenme:
DHA
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Erdoğan'ın ziyaret ettiği yaşlı kadın, topladığı paraları verdi: Filistin'e bağışladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Kızılcıhamam'da 15 Temmuz şehit ailelerini ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaretinde yaşlı bir kadın topladığı paraları Erdoğan'a vererek Filistin'e bağışlanmasını istedi.

Erdoğan, Ankara Kızılcıhamam'da 15 Temmuz şehit ailelerini ziyaret etti.

Erdoğan'ın ziyaretinde yaşlı bir kadın topladığı paraları Erdoğan'a verdi.

Yaşlı kadın paraların Filistin'e bağışlanmasını istedi.

O görüntüler kamuoyunda gündem oldu.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #15 temmuz #filistin