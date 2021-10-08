Erdoğan: İnsanlığı ağır bir kaos bekliyor

08 Ekim 2021 Cuma, 11:55

Erdoğan, "Harekete geçiremezsek insanlığı ağır bir kaosun beklediği açıktır. Türkiye önümüzdeki yeni sürecin öncülüğünü yürütmektedir. Uzak Doğu’yu batıya bağlayan baharat yolu ve ipek yolu gibi önemli noktalar bu coğrafyadan geçiyor. Bu güzel coğrafyanın sakinliği olarak insanlığa olan katkıları sunmak için hazırız" ifadelerini kullandı.

"19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı yeniden inşa sürecine giren küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hedeflediğimiz yere varma konusunda bize büyük avantaj sağlıyor" diyen Erdoğan, "Salgın döneminde insan gücünün önemini sağlık hizmetlerinde hep birlikte gördük. Üretim ve lojistik konusunda aynı topla ile karşı karşıyayız. Bu alandaki altyapımız da oldukça güçlüdür" dedi.

Erdoğan'ın satır başları şöyle:

KARAYOLU ULAŞIMI ARTIK KÜLFET DEĞİL

Toplam tünel uzunluğunu 50 kilometreden 631kilometreye, köprü uzunluğunu 311 kilometreden 710 kilometreye çıkardık. Ülkemizde ne aşılmaz dağlar, ne geçilmez vadiler bıraktık. Bu eserlerle artık karayolu ulaşımı vatandaşlarımız için külfet olmaktan çıktı.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Deniz taşımacılığında en büyük projemiz Kanal İstanbul. İstanbul Boğazı'nın trafiği taşıyamaz hale geldiği, kıyılarımızın tehdit altında olduğu gerçeği bizi böyle bir alternatif arayışına yönlendirmiştir. Gereken hazırlıklar yapılmış, fiilen uygulanma aşamasına gelmiştir. Sazlıdere Köprüsü, Kanal İstanbul'un ilk somut adımıdır. Bunu Halkalı-Kapıkule Demiryolu Köprüsü izlemiştir. Kanalın kazısına da programdaki plana göre başlayacağız.