Erdoğan'dan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir’e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 19:48
Erdoğan'dan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir’e taziye telefonu
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte elim bir helikopter kazasında yaşamını yitirmeleri nedeniyle üzüntülerini ileterek, taziyelerini sundu ve sabır diledi.

Türkiye’nin bu acılı günlerde İran’ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin bundan sonraki süreçte de İran’a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti. Erdoğan, Reisi ve Abdullahiyan’ın Türkiye ve İran ilişkilerine katkılarının daima hatırlanacağını söyledi.

 


Recep Tayyip Erdoğan haberleri İran haberleri TAZiye haberleri

İlgili Haberler

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı'nın öldüğü enkazın bulunmasında nasıl 'kilit' rol oynadı?

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı'nın öldüğü enkazın bulunmasında nasıl 'kilit' rol oynadı?
İran İslam Cumhuriyeti’nin Son Cumhurbaşkanı Reisi Kimdir? ‘Ölüm Komitesi’nin Üyesiydi

İran İslam Cumhuriyeti’nin Son Cumhurbaşkanı Reisi Kimdir? ‘Ölüm Komitesi’nin Üyesiydi
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Muhbir, halka seslendi: Yönetimde boşluk meydana gelmeyecek

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Muhbir, halka seslendi: Yönetimde boşluk meydana gelmeyecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Reisi’nin ölümü nelere yol açabilir? Bitmeyen diken üstü hali...

Reisi’nin ölümü nelere yol açabilir? Bitmeyen diken üstü hali...
Kızıl Goncalar bu akşam sezon finali yapıyor

Kızıl Goncalar bu akşam sezon finali yapıyor
Özgür Özel: Atatürk'ün huzuruna birinci parti olmanın gururuyla çıkıyoruz

Özgür Özel: Atatürk'ün huzuruna birinci parti olmanın gururuyla çıkıyoruz
Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye Raporu

Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye Raporu
İran Devrim Muhafızları açıkladı: Helikopterin düştüğü bölge bulundu

İran Devrim Muhafızları açıkladı: Helikopterin düştüğü bölge bulundu
Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…

Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…
Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı: AKP’de ‘sokak hayvanları’ zirvesi!

Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı: AKP’de ‘sokak hayvanları’ zirvesi!
Ece Erken ateş püskürdü! Eski kocası ve yakın arkadaşı aynı karede

Ece Erken ateş püskürdü! Eski kocası ve yakın arkadaşı aynı karede