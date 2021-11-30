Arınç 'Erdoğan konuşmuyor' demişti: Ömer Çelik Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineledi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Eski Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Bülent Arınç'ın, "Bizim adayımızın kim olacağı konusunda sadece Bahçeli'nin söylediği var. Ama AK Parti cenahından ve bizzat Erdoğan'ın kendisinden 'Ben aday olacağım' diye bir söz gelmedi" sözlerine Ömer Çelik'ten yanıt geldi.
Çelik'in açıklamaları şöyle:
CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI
Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerinde adayı tabii ki sayın Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti'den açıklama yapılmadığı doğru değildir. Cumhur İttifakı'nın tabanının görüşü budur. Bu açıdan hiçbir gri alan yoktur. Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır.
'MGK'DE EKONOMİ GÜNDEMİ' TARTIŞMASI
Gerçek bir MGK sadece terörden değil, ülke ile ilgili her gelişmeyi ele alır. Bütün birimlerin görevi budur. Bunun en başında tabii ki Türkiye'nin etrafındaki ekonomik gelişmeler, dünyadaki küresel düzlemdeki ekonomik gelişmeler, bütün bunlar önemlidir.
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