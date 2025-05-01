Erdoğan kaldıracağına söz vermiş, kaldırmamıştı… Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu, mülakatın adaletsizliğine dikkat çekti: ‘Mülakat sistemi kaldırılmalı’

Yayınlanma: 01.05.2025 - 13:53

Güncelleme: 01.05.2025 - 14:53

Cumhur İttifakı'na yakın Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu, dün 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kapsamında Ankara Kolej Meydanı’nda buluştu.

Meydanda kalabalık oluşturan işçiler, ellerinde “Geçinemiyoruz, Enflasyon buysa zam nerede, Ücrette adalet, Emeğin hakkını yemeyin, Emek en kutsal değer hakkını ver” yazılı dövizler taşıdı. Ankara Seymenleri’nin yaptığı gösterinin ardından konuşma yapan Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye’nin dünya üzerinde enflasyonun en yüksek seyrettiği ülkelerden biri olduğunu anımsattı. Kahveci, “Tarihte ilk defa bu sene, memurlar iktidarın enflasyon hedefinin bile altında maaş zammı aldı. Bu kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

‘MÜLAKAT KALDIRILMALI’

Kahveci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz genel seçimlerde kaldıracakları sözünü vermesine karşın kaldırmadığı mülakat sisteminin “adaletsizliğine ve liyakati yok ettiğine” dikkat çekti.

Mülakatın kaldırılması gerektiğini söyleyen Kahveci, “Ayrımcılığa yol açan, objektif unsurlar içermeyen her uygulama, kamuda yeni yandaş oluşumların kaynağı olur. Bugün en kısa sürede bu tarafgir anlayıştan vazgeçilmezse, kamuda etkili ve verimli hizmet üretmek imkânsız hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

‘BU DURUMA SESSİZ KALAMAYIZ’

Emeklilerin Türkiye’deki en mağdur kesimlerden biri olduğunu söyleyen Kahveci, “Bu sene Merkez Bankasının beklediği enflasyon yüzde 30; memur ve emekli maaşına yapılacak toplam zam yüzde 11,3. Bu Allah’tan reva mıdır? Bu duruma sessiz kalamayız. Eğitim sistemindeki sıkıntıları söylemeyecek miyiz? Proje okullarında yaşanan sorunları dile getirmeyecek miyiz? Atanamayan öğretmenin, atanamayan sağlık personelinin sesi olmayacak mıyız” dedi.