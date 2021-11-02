Erdoğan kovduğu isimleri tekrar işe aldı: Maaşlara devam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı eski Merkez Bankası başkanları, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirliğine atandı. Erdoğan'ın görevden aldığı isimlere, Merkez Bankası Başkanı koltuğunda oturdukları maaşları 2 yıl boyunca verilmeye devam edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası başkanları Naci Ağbal (2020-2021), Murat Uysal (2019-2020), Murat Çetinkaya (2016-2019) Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirliği görevine atandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a müşavirlik yapacak olan Ağbal, Uysal ve Çetinkaya'ya Merkez Bankası Başkanı koltuğunda oturdukları maaşları da 2 yıl boyunca verilmeye devam edilecek.
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre müşavirlik süreci, Merkez Bankası’nın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdiği yazıyla başladı.
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