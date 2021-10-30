Merkez Bankası'ndan elektriğe yeni zam sinyali

30 Ekim 2021 Cumartesi, 09:21

Merkez Bankası (MB), iklim değişikliği yüzünden barajlarda üretilen elektrik miktarının azaldığını, buna karşılık son dönemde fiyatı olağanüstü artan doğalgazdan üretilen elektrik miktarının arttığını, bunun da yeni bir zam ve enflasyon artışına yol açabileceğini hesapladı.

Merkez Bankası uzmanlarının yeni yayımlanan enflasyon raporuna koyduğu araştırma notuna göre, 2015 ila 2020 yılları arasında barajlardan üretilen elektriğin payı ortalama yüzde 22.3 düzeyinde seyrederken, bu yıl bu pay yüzde 14.6'ya geriledi. Buna karşılık aynı dönemde doğalgazın elektrik üretimi içindeki payı yüzde 32.5 düzeyindeyken bu yıl yüzde 39.3'e yükseldi.

ENFLASYONU ARTIRACAK

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Merkez Bankası uzmanları, kur ve dünya fiyatlarındaki artış yüzünden ciddi ölçüde zamlanan pahalı doğalgazdan üretilen pahalı elektriğin tüketiciye zam olarak yansıyabileceği uyarısında bulundular. Uzmanların yaptığı tahminlere göre, elektrik üretim maliyetinde yaşanan bu artış elektrik fiyatlarına zam olarak yansıyacak ve bunun sonucunda da enflasyon doğrudan 0.27 puan, dolaylı olarak da 0.15 puan olmak üzere toplamda 0.42 puan yükselecek.

İTHALATIN ETKİSİ

Raporda, son dönemde uluslararası enerji fiyatlarının küresel talepteki toparlanmayla birlikte kayda değer bir oranda yükseldiği, özellikle Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde uluslararası petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarındaki yüksek artışların üretici ve tüketici enflasyonları açısından olumsuz bir görüntüye yol açtığı ifade edildi. Uluslararası enerji fiyatlarındaki gelişmelerin elektrik üretim maliyetlerini doğrudan etkilediğine işaret edilen raporda, elektrik üretiminde doğalgaz ve kömür gibi ithalata dayalı kaynakların payının arttığı, bunun da elektrik fiyatlarının uluslararası enerji fiyatları ve döviz kuruna olan duyarlılığını yükselttiği belirtildi.