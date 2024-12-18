Erdoğan’ın ‘Silkeleyin’ talimatı sonrası belediyelerin hesapları bloke edildi

Yayınlanma: 18.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.12.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelere yönelik “Silkelemeye devam edin” talimatından sonra pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi’ne yönelik haciz işlemleri başlatılmasının yankıları devam ediyor. Muhalefet, son gelişmelere tepki gösterirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın borçlar konusunda daha önce yaptığı açıklamalar da tartışma konusu oldu. Işıkhan, 14 Ekim’de SGK borçlarının ödenmesi için belediyelerden 167 adet gayrimenkul takası teklifinde bulunulduğunu ve bunları değerlendirmek için yoğun şekilde çalışıldığını açıklamıştı.

Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan’ın bu süreçte bakanlıkla masaya oturduğu ve borçların gayrimenkul takası yoluyla ödenmesi için taraflar arasında bir yol haritası oluşturulduğu öğrenildi. Erdoğan’ın “silkeleyin” talimatının ardından bu süreç kesintiye uğradı ve Kentyol A.Ş’nin hesaplarına bloke konuldu.

ŞİRKETLERE DOKUNAN YOK

Işıkhan, 21 Ekim’de yaptığı açıklamada ise tıpkı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı “vergi yüzsüzleri” listesi gibi, SGK’ya prim borcu olan şirketlerin de açıklanacağını söylemişti. Ancak bunun üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine karşın bir gelişme yaşanmadı.