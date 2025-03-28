Erdoğan'dan Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine telefon: Annenin talebi dikkat çekti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'yle telefonda görüştü. Anne, olayın failleri için "cani" tanımlaması yapıp, yetişkin olarak yargılanmalarını istediğini söyledi.

Erdoğan'dan Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine telefon: Annenin talebi dikkat çekti
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AA
Yayınlanma: 28.03.2025 - 19:00

AA'nın aktardığı bilgiye göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Minguzzi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip edeceğini belirtti.

Erdoğan anne Minguzzi'ye, "Allah sabrınızı artırsın, Ahmet'imizin de Rabbim inşallah mekanını cennet kılsın. Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan sonra" dedi.

"Çok sevinirim Sayın Cumhurbaşkanım" şeklinde karşılık veren anne Minguzzi, "Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten Ahmet bütün ülkemizin çocuklarının ciğerini yaktı. İnanın çocuklar her gün mezarına gidip Yasin okuyor. Bu dünyaya bir misyonla gelmiş üstat bir ruhtu Ahmet. Tabii ki bütün çocuklarımız özel ama bir misyon edinerek bir şeyleri değiştirerek geldi benim oğlum" ifadelerini kullandı.

Yasemin Minguzzi ayrıca, olayın failleri için "cani" tanımlaması yapıp, yetişkin olarak yargılanmalarını istediğini söyledi.

Erdoğan, aileye sabırlar dileyerek, Şeker Bayramlarını şimdiden tebrik etti.


Etiketler: #Erdoğan #Mattia Ahmet Minguzzi #Andrea Minguzzi

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