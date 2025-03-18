Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme: Mattia Ahmet Minguzzi davasında ilk duruşma tarihi belli oldu

Yayınlanma: 18.03.2025 - 13:17

Güncelleme: 18.03.2025 - 13:17

Türkiye'nin konuştuğu olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti.

Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdığı Mattia Ahmet Minguzzi, yoğun bakıma alındı. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. isimli 2 çocuk polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TARİH BELLİ OLDU

Olaya ilişkin "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sanık B.B ve U.B.'nin 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği iddianame 2. Çocuk Ağır Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar 10 Nisan Perşembe Günü saat 10.00’da ilk kez hakim karşısına çıktı.