Erdoğan muhalefeti 'Paris' üzerinden hedef aldı: Müsrifler

Yayınlanma: 10.08.2024 - 17:18

Güncelleme: 10.08.2024 - 17:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katıldı.

Son günlerde kapatılmaması talebiyle eylemlerin yapıldığı Adana Şakirpaşa Havalimanı'na işaret eden Erdoğan "Bir eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey yok. Ticari uçuşlar için Çukurova'yı; eğitim, afetle mücadele ve güvenlikle ilgili çalışmalarda ise Şakirpaşa Havalimanı'nı kullanacağız" ifadelerini kullandı.

''KEYİF ÇATMAYA GELİNCE...''

Erdoğan, CHP lideri Özel ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın milli sporculara destek verdiği Paris temaslarına işaret ederek şunları söyledi:

"Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok. Ticari uçuşlar için Çukurova'yı; eğitim, afetle mücadele ve güvenlikle ilgili çalışmalarda ise Şakirpaşa Havalimanı'nı kullanacağız."