Erdoğan müjdeyi verdi: Fon aldık

27 Ekim 2021 Çarşamba, 12:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında, "Ülkemize, yeşil iklim fonundan, 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.



