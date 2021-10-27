Erdoğan müjdeyi verdi: Fon aldık
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize, yeşil iklim fonundan, 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklama yaptı.
Erdoğan açıklamasında, "Ülkemize, yeşil iklim fonundan, 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- 'Kötü bir haberim var' diyerek uyardı
- Saray'dan çok sert Çavuşoğlu çıkışı
- Sayıştay'dan İBB'ye engel
- Döviz bürolarından kritik karar!
- İYİ Parti tezkere kararını açıkladı
- 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim tatil mi?
- TÜGVA temsilcisinin lüks hayatı!
- Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ilk!
- Diyanet'in 'alkollü içecek' gideri ortaya çıktı
- Özel'den Meclis'te çok sert konuşma!