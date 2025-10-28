Erdoğan özel üretim 'limuzin tarzı' Togg'la törene katıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni”ne katıldı.

Erdoğan törene Togg'un standart T10X modelinden daha uzun gövdesi olan bir araçla katıldı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan araç 'Togg'un limuzin tarzı modeli' olarak yorumlandı.

Aracın yalnızca özel protokol kullanımı için tasarlandığı belirtilirken limuzin tarzı araçta Erdoğan'a Hakan Fidan, Yaşar Güler, Abdülkadir Uraloğlu bakanların yanı sıra resmi ziyaretleri katılması tartışma yaratan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da eşlik etmesi dikkat çekti.

Direksiyonun başına ise TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı oturdu.