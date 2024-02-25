'Erdoğan polisle evini kuşattırdı' demişti: Damadı, iddiayı doğruladı

Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2006 yılında Erbakan'ı hapse attırmak istediği iddiasını doğruladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:34
'Erdoğan polisle evini kuşattırdı' demişti: Damadı, iddiayı doğruladı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 2006 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski başbakanlardan ve Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak istediğine dair iddiası, Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz tarafından doğrulandı.

Son olarak Yeniden Refah tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Altınöz, KRT TV yayınında "Evet, doğru. Temel Bey'in anlatmış olduğu olay 2006 yılında gerçekleşti. Erbakan hocamızın konutunda İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği koruma polisleri varken başka bir polis ekibi gelerek Erbakan hocamızı götürmeye çalıştı" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"AK Parti Erbakan hocaya karşı çıktı hayattayken. ABD'den dönerken BOP'un eş başkanıyım diye döndü sayın Erdoğan. Daha sonra Erbakan hoca 2006 yılında hapse mahkum olduğunda polisle evini kuşattırdı, hapse attırmak için büyük bir gayret içine girdi.

Çünkü mahkum olmuştu. Evinden alacak ve onu bir bakıma kötü göstermek için hapse attıracak. Evi kuşatıldı. O zaman Hasan Kalyoncu, Tayyip Bey'e gitti 'Böyle yaparsan burayı senin başına yıkarım. Ben seni siyaseten yaşatmam. Böyle bir işi yapamazsın' dedi. Onun üzerine Tayyip bey ev hapsine çevrilmesini sağladı."


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