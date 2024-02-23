Temel Karamollaoğlu anlattı: Erdoğan, Erbakan'ın evini polis ile kuşattırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski başbakanlardan ve Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'la ilgili olarak "2006'da Erdoğan, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın evini polis ile kuşattırdı ve hapse attırmak istedi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:00
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT TV'de konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.  

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erbakan Hoca, 2006 yılında hapse mahkum olduğunda Tayyip Erdoğan polisle evini kuşattırdı. Hapse attırmak için büyük bir gayretin içine girdi" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasında, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yaşanan o süreci şöyle anlattı:  

"Erbakan Hoca, 2006 yılında hapse mahkum olduğunda Tayyip Erdoğan polisle evini kuşattırdı. Hapse attırmak için büyük bir gayretin içine girdi. Çünkü mahkum olmuştu. Evinden alacak... Hocamızı ilzam etmek için, kötü göstermek için hapse attıracaktı. Evi kuşatıldı. O zaman Allah rahmet eylesin Hasan Kalyoncu, bizim Gaziantep eski il başkanımız. AK Parti'nin kuruluşunda da yer almıştı. Tayyip Erdoğan'a gitti. 'Eğer Erbakan'ı tutuklarsan burayı senin başına yıkarım. Ben siyaseten seni yaşatmam' dedi. Onun üzerine Tayyip Bey ev hapsine çevrilmesini sağladı. Ve arkasından da Abdullah Gül Bey Cumhurbaşkanı olduktan sonra Erbakan Hocamızın affını kendisi gerçekleştirdi. Yani Erbakan Hoca siyasi hayata Abdullah Gül'ün bu affıyla dönebildi. Arkasından 2010 yılındaki seçimlerde Saadet Partisi'nin Genel Başkanı oldu."


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