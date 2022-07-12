Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile zirve için 19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'a gideceğini açıkladı.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in önümüzdeki Salı günü İran ve Türkiye liderleriyle Suriye ile ilgili görüşmeler için Astana toplantı formatı olarak adlandırılan üçlü bir toplantıya katılmak üzere Tahran'a gideceğini açıkladı.
Peskov gazetecilere verdiği demeçte, ziyaret sırasında Putin'in AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de ayrı bir görüşme yapacağını söyledi.
Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün telefonda görüşmüştü. Kremlin, telefon görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "yakın gelecekte Rusya ve Türkiye arasında bir zirve yapılacağını" aktarmıştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise dün gerçekleşen görüşmede, Suriye’deki durumun yanı sıra Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı.
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