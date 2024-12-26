Erdoğan, Rum Fener Patriği Bartholomeos'u kabul etti

Yayınlanma: 26.12.2024 - 18:10

Güncelleme: 26.12.2024 - 18:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Saray'da Fener Rum Patriği Bartholomeous'u kabul etti.

Erdoğan ayrıca, Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz Ahmet al Adwani, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson ile de bir araya geldi.

Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektubu sundu.







