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Erdoğan, Sabah yazarı Engin Ardıç'ın cenazesine katıldı

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, son yolculuğuna uğurlandı.. 71 yaşında hayatını kaybeden Engin Ardıç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 17:54
Erdoğan, Sabah yazarı Engin Ardıç'ın cenazesine katıldı
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sabah gazetesinin köşe yazarlarından Engin Ardıç, son yolculuğuna uğurlandı.

71 yaşında hayatını kaybeden Ardıç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Ardıç, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze törenin ardından toprağa verilecek. 


Engin Ardıç Recep Tayyip Erdoğan

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