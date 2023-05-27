2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son dakika... Sabah yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!

Son dakika... Sabah gazetesi Yazarı Engin Ardıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yazarı olduğu gazeteden yapılan açıklamada, "Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu" denildi.

Yayınlanma: 27.05.2023 - 09:46
Son dakika... Sabah yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ardıç'ın, bir süredir İstanbul'daki özel hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

YAZARI OLDUĞU GAZETEDEN AÇIKLAMA!

Sabah gazetesinden Ardıç'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu."

ENGİN ARDIÇ KİMDİR?

Engin Ardıç, mesleğe 1970 yılında, "Tiyatro '70" dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta Dergisi'nde yayın danışmanlığı, Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, Inter Star'da yorumculuk yaptı. Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazdı.

Ardıç, 24 Şubat 2008 tarihinden bugüne dek Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.


Engin Ardıç gazete Hastalık SABAH gazetesi sabah

İlgili Haberler

Engin Ardıç kimdir? Engin Ardıç neden hayatını kaybetti?

Engin Ardıç kimdir? Engin Ardıç neden hayatını kaybetti?
Sabah yazarı Engin Ardıç'ın bir aydır neden yazmadığı belli oldu

Sabah yazarı Engin Ardıç'ın bir aydır neden yazmadığı belli oldu
Sabah yazarı Engin Ardıç pes dedirtti: Kılıçdaroğlu hiç 'AK Parti seçmenleri öldü, oylar bana kaldı' diye sevinmesin

Sabah yazarı Engin Ardıç pes dedirtti: Kılıçdaroğlu hiç 'AK Parti seçmenleri öldü, oylar bana kaldı' diye sevinmesin

En Çok Okunan Haberler