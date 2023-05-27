Engin Ardıç kimdir? Engin Ardıç neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 27.05.2023 - 10:04

Güncelleme: 27.05.2023 - 10:22

Sabah gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, Bağcılar'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ENGİN ARDIÇ KİMDİR?

Engin Ardıç 1 Şubat 1952 yılında Trabzon'da doğdu. Annesinin adı Vesile ve babasının adı Mustafa Şevki Ardıç’tır. 1970 yılında Galatasaray Lisesi'ni 1976 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. Gazetecilik mesleğine 1970 yılında, "Tiyatro '70" dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta dergisi'nde yayın danışmanlığı yaptı. Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazıları yayınlandı. Bugünkü adı Star TV olan Inter Star televizyonunda ana haber bülteni sonrasında günün yorumunu yaptı. Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazmıştır. Engin Ardıç 24 Şubat 2008'den beri Sabah gazetesinde köşe yazarıdır.

ENGİN ARDIÇ'IN KİTAPLARI

Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden... (1988)

Kadın Suretleri (1989)

İslâm Teksas'ta (1989)

Şengül Hamamı (1989)

Mustafa Kemal Sizin Gibi Kıro Değildi! (1990)

Daktilo Konçertoları (1990)

Turkobarok (1991)

Teğel Teğel Hüzün (1991)

Burjuvazi Şeyediyor Haa... (1999)

ENGİN ARDIÇ NEDEN ÖLDÜ?

Engin Ardıç 1 Nisan 2023 tarihinden bu yana köşesinde yazı yazmıyordu. Ardıç'ın neden yazmadığı sorusu, bir süredir merak konusuydu. Ardıç'ın akıbetinin ne olduğunu Habertürk yazarı Oray Eğin açıklamıştı.

Eğin, "Yapma be Engin!" başlıklı yazısının ilgili bölümünde Ardıç'la ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Engin Ardıç’ın önsözünde Nokta dergisi dedikodularını seksist, ırkçı, alaycı ama çok eğlenceli bir dille aktardığı “Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden…” kitabını Kumbaracı Yokuşu’ndaki bir sahafın indirim sepetinde 10 TL’yle bulduğum gün onun ağır bir beyin kanamasını geçirdiğini öğrendim. İşaretlere pek anlam yüklemesem de bu iki olay arasındaki tesadüfü ve bağlantıyı çözmeye çalışıyorum.

Farkında olmadığınızı biliyorum, ama bir aydır yazmıyor ve hiç kimse de merak etmiyor. Argoya onun kadar hakim bir yazar olsaydım—ne de olsa bacanağı “Argo Sözlüğü” yazarı Hulki Aktunç—veya ondaki dil kıvraklığı bende olsaydı nalları dikmek üzere, ampulü patlatmış, bir ayağı çukurda, gitti gidiyor derdim. Ama değilim ve ayrıca çok üzüldüm.

Gerçekten beyin kanaması mı geçirdi, hayati tehlikede mi bilmiyorum çünkü kimsenin haberi yok. Gazetesi de resmi bir açıklama yapmadı. Kimin haberi olur, kim bilir diye etrafa sormaya çalıştım ama onunla iletişimi sürdüren tek bir kişi bile bulamadım. Ciddi bir sağlık problemi olduğu, yazılarını kestiği ortada."

Sabah gazetesinden Ardıç'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu."