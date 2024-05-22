Erdoğan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı: Yerine yönetmelik yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre 24 yıllık 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırıldı. Yerine ise 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' yayımladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs 1990'da yayımlanan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tüzüğün yerine ise 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' yayımlandı.
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