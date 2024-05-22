Erdoğan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı: Yerine yönetmelik yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre 24 yıllık 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırıldı. Yerine ise 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 00:48
Erdoğan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı: Yerine yönetmelik yayımlandı
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs 1990'da yayımlanan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı. 

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tüzüğün yerine ise 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' yayımlandı.


Recep Tayyip Erdoğan haberleri seferberlik haberleri Yönetmelik haberleri tüzük haberleri

İlgili Haberler

CHP'li Torun'dan 'böcek istilası' isyanı: Tarım ve Orman Bakanlığı'na seferberlik çağrısı

CHP'li Torun'dan 'böcek istilası' isyanı: Tarım ve Orman Bakanlığı'na seferberlik çağrısı
Can Atalay'dan deprem kayıpları için seferberlik çağrısı: 'Cumhurbaşkanı neden tek kelime bile etmedi?'

Can Atalay'dan deprem kayıpları için seferberlik çağrısı: 'Cumhurbaşkanı neden tek kelime bile etmedi?'
Sabancı, seferberlik ruhunu deprem bölgesine taşıdı

Sabancı, seferberlik ruhunu deprem bölgesine taşıdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı: 'Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir'

Son Dakika... Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı: 'Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir'
Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”

Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”
Meteoroloji açıkladı: 21 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 21 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!

Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!
SGK düğmeye bastı! Tanıdıklarına sigorta yaptıranlar yandı: Faiziyle geri alınacak...

SGK düğmeye bastı! Tanıdıklarına sigorta yaptıranlar yandı: Faiziyle geri alınacak...
Artvin’de sıradışı düğün: Gelin ve damat dolmuşla salona gitti

Artvin’de sıradışı düğün: Gelin ve damat dolmuşla salona gitti
Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!

Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!
Adnan Oktar davasında ara karar!

Adnan Oktar davasında ara karar!