Erdoğan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı: Yerine yönetmelik yayımlandı

Yayınlanma: 22.05.2024 - 00:48

Güncelleme: 22.05.2024 - 00:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs 1990'da yayımlanan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tüzüğün yerine ise 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' yayımlandı.