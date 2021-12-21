Erdoğan sinyali verdi: Dünyada internet içeriğini kimlerin yönettiği...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kur hareketlerindeki olumlu seyri, görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'internet' sinyali geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Hükümetin, sosyal medyaya yönelik düzenleme çalışmaları sürerken Erdoğan, açıklamasında internet içeriklerine ilişkin de sinyal verdi.
Erdoğan, "Dünyada internet içeriğini kimlerin yönettiği, kimlerin elinde atom bombası olduğundan çok daha önemli hale gelmiştir" dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahlarının kültür araçları olduğu açık bir gerçektir.
- 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı kültür ve sanat olacaktır.
- Kültür sanatın da maddi alt yapısı vardır. Şehirlerimizi kültür sanat merkezleri ile donatırken sadece inşaat yapmadık bu alt yapıyı da oluşturduk.
- İstanbul'daki AKM'nin gövdesine ne brandalar asmışlardı, teröristlerin brandalarını asmışlardı, bizler indirdik, layık olduğu yere gönderildi.
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