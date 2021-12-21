Erdoğan sinyali verdi: Dünyada internet içeriğini kimlerin yönettiği...

21 Aralık 2021 Salı, 15:43

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Hükümetin, sosyal medyaya yönelik düzenleme çalışmaları sürerken Erdoğan, açıklamasında internet içeriklerine ilişkin de sinyal verdi.

Erdoğan, "Dünyada internet içeriğini kimlerin yönettiği, kimlerin elinde atom bombası olduğundan çok daha önemli hale gelmiştir" dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde: