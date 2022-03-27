Erdoğan 'tavsiye ediyorum' dedi ve açıkladı: 'Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa...'

27 Mart 2022 Pazar, 10:28

AKP'li Cumhurbaşkanı Tokat ziyaretinde çiftçiler ile bir araya geldi. Erdoğan çiftçilere beslenme tavsiyesinde bulundu. Akşamları 'manda yoğurdu' yediğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona çay biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa. Bakraç içinde geliyor.”