Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti
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AA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 18:11

Beştepe'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan ayrıca Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver'i de kabul etti.

Bu görüşmede de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yer aldı.


Etiketler: #Erdoğan #Numan Kurtulmuş #Meclis

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