Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti

Yayınlanma: 17.10.2024 - 18:11

Güncelleme: 17.10.2024 - 18:11

Beştepe'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan ayrıca Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver'i de kabul etti.

Bu görüşmede de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yer aldı.