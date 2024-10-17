Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.
Beştepe'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan ayrıca Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver'i de kabul etti.
Bu görüşmede de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yer aldı.
Etiketler: #Erdoğan #Numan Kurtulmuş #Meclis
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