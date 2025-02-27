Erdoğan tehdit etmişti... AKP'li Çelik'ten Özgür Özel'e 'TSK' tepkisi: 'Komuta heyetini saygısızca hedef almıştır'

Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:30

Güncelleme: 27.02.2025 - 10:41

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"AYAKLARINI DENK AL..."

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin" dedi.

"BUNLARA DAVAYI AÇACAĞIZ..."

Erdoğan şöyle devam etti:

"Gereği neyse, ben de komuta kademesini toplayacağım, bunlara davayı açacağız. CHP Genel Başkanı ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi olacak. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar, kendisi için çalmaya başlayacaktır."

ÖMER ÇELİK DE HEDEF ALDI

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de Özgür Özel'e TSK yanıtı geldi.

Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir" dedi.

"KOMUTA HEYETİNİ SAYGISIZCA HEDEF ALMIŞTIR"

AKP'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir. CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar.

Bu durum, CHP yöneticilerindeki 'siyasi okur-yazarlık' probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor. CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye'ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK'nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır."