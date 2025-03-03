AKP yangında yine sınıfta kaldı: Erdoğan'ın açılışını yaptığı kule, yönetmeliğe uygun değilmiş!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:51

Güncelleme: 03.03.2025 - 14:52

Geçen yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayı olan eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yerel seçimlerin hemen öncesinde oy kazanabilmek için apar topar Keçiören’de bulunan Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin açılışını yapmıştı.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmış, “kule Ankara’ya hizmet ettiği sürece eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a edilen ‘hayır dualarının’ süreceğini” dile getirmişti.

Söz konusu dualar, kısa süre içerisinde yerini şikayetlere bırakmıştı.

ASANSÖR TAKILI KALMIŞTI

Kule açılışından kısa süre sonra asansörünün 18’inci katta takılı kalmasıyla gündeme gelmişti. İçeride mahsur kalan yurttaşlar, itfaiye ekibinin çabalarıyla güçlükle çıkartılmıştı. 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından yönetime CHP’li belediyenin geçmesiyle birlikte kule, yurttaşların kullanımına kapatıldı.

Yurttaşlar kulenin kullanıma kapatılmasının sebebini merak ederken, kulenin yapımında birtakım sorunlar olduğu belirlendi. Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınının etkisi hâlâ hissedilirken Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin tam olarak tamamlanmadığı, yangın yönetmeliğine de uygun inşa edilmediği ortaya çıktı.

‘CUMHURBAŞKANINI BİLE KANDIRDILAR’

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, kulenin niçin kullanıma kapatıldığını Cumhuriyet’e anlattı.

Özarslan, yönetimi teslim aldıklarında kulenin tamamlanmamış olduğunu söyleyerek “Biz yönetime geldiğimizde zaten açılacak durumda değildi. Yangın yönetmeliğine aykırı durumlar vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızı (Recep Tayyip Erdoğan) bile kandırdılar. Bunu yapmamalarını tavsiye ederdim ben kendilerine. İçerisindeki tüm tadilat ve tamiratları bitirip yangın yönetmeliğine uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda insanların kullanımına açacağız” dedi.

20 YILDA ZOR TAMAMLANDI, MALİYETİ 350 MİLYON LİRAYI GEÇTİ

Keçiören’de bulunan Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin temeli, 2003’te atıldı. İlk ihalesi 2019’da gerçekleşti.

Cumhuriyetin ilk yüzyılı için yapılması planlanan proje, cumhuriyetin ikinci yüzyılına sarktı. Kule için toplamda 4 ihale yapılırken, projenin maliyeti 350 milyon lirayı geçti.