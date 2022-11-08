Erdoğan ve A Haber muhabiri arasında ilginç diyalog: Ayak yapma
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep ziyareti sırasında A Haber muhabiri Rüya Akkuş'la arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep ziyareti sırasında bir gününü takip etti.
Ziyaret sırasında A Haber muhabiri Rüya Akkuş ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
A Haber muhabiri, Erdoğan'a "Fatma Şahin Hanım, 'Devlerin aşkı büyük olur' şarkısını sizin için seçmiş" dedi.
Bunun üzerine Erdoğan ile muhabir arasında şu diyalog yaşandı:
Erdoğan: Söyle bakalım Rüya
Muhabir: Söyleyemem efendim sesim çok kötü.
Erdoğan: Ayak yapma ayak yapma
Muhabir: Ben söylersem herkes gider buradan. Bir kişi bile kalmaz. Gerçekten çok kötü sesim. Beraber söyleyelim. En azından susar giderim, siz daha net çıkarsınız.
Erdoğan: Benim en iyi bildiğim şey "Beraber yürüdük biz bu yollarda"
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