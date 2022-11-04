Öğrencilere mesaj gönderildi: Erdoğan'ı karşılayana eşofman takımı hediye!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'e yapacağı ziyaret öncesi iddiaya göre öğrencilere mesaj atıldı, karşılamaya gelenlere eşofman takımı hediye edileceği söylendi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Kasım Cumartesi günü bazı açılışları yapmak için Gaziantep'e ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın ziyareti öncesi lise ve üniversite öğrencilerine WhatsApp üzerinden mesaj gönderilerek, karşılamaya gelmeleri halinde "hediye" verileceği belirtildi
Söz konusu mesajları gösteren görselleri, CHP'li Şahinbey Belediye Meclisi üyesi Uğur Kalkan sosyal medya hesabından paylaştı.
Kalkan paylaşımında "Akp Genel Başkanı cumartesi günü Gaziantep'i ziyaret edecek. Bu ziyaret için hummalı bir çalışma var:) Oluşturulan WhatsApp grubundan Lise 3-4 ve üniversite öğrencileri programa davet ediliyor. Karşılamaya katılan kişilere eşofman takımı da hediye edilecekmiş :)" ifadelerini kullandı.
İşte CHP'li Kalkan'ın yaptığı paylaşıma göre öğrencilere gönderilen WhatsApp mesajları:
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