Erdoğan ve Bahçeli'den Lozan mesajı: 'Tartışılamaz' vurgusu

Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu ve sonsuz barışın teminatı edilen Lozan Barış Antlaşması’nın 102. yıldönümü kutlanıyor.

Cumhur İttifakı ortağı olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'den de bugüne özel açıklamalar geldi.

Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"Lozan'dan 102 yıl sonra ülkemizin kalkınma ve refah yolculuğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kararlılıkla devam etmektedir. Barışı, işbirliğini, karşılıklı saygıyı esas alan dış politikamızla bölgemizde ve dünyada müessir bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız; inşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız. Lozan Barış Antlaşması'nın 102'nci yıl dönümünde bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in yanı sıra Milli Mücadele kahramanlarını ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

BAHÇELİ: KONU KAPANDI

MHP lideri Devlet Bahçeli ise Lozan Barış Antlaşması'nın yıldönümünde 'tartışılamaz' vurgusunda bulundu.

Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki ve siyasi egemenliğinin hükmü şahsiyeti, aynı zamanda ebedi varlığı Lozan'da temellenmiş, bu konu açılmamak üzere kapanmıştır" ifadelerini kaydetti.