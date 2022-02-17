Erdoğan yeni düzenlemeyi açıkladı ama... Cemevleri paravan mı oldu?

17 Şubat 2022 Perşembe, 17:25

Elektriğe yapılan zamlar, hayatın hemen her alanını olumsuz etkiledi. Vatandaşların faturaları, yılbaşında yapılan zamla iki katına çıktı.

Tepkiler yükselirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faturalarda düzeltme yapılacağını söyledi. Elektrikte 210 kilovatsaate kadarki kullanımlar düşük tarifeyle faturalandırılacağı açıklandı. Ancak bu da soruna çözüm olmadı.

YENİ DÜZENLEME: SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ FATURALARINA DÜZENLEME

Gerçek Gündem'den Sami Menteş'in haberine göre, elektrik faturalarının artması ibadethanelere de yansıdı. Cemevlerine gelen elektrik faturaları, Alevi dernekleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Sivil toplum örgütlerinin de elektrik kullanımları ticarathane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Cemevleri'nin de elektrik kullanımı tarifesi ticarethane statüsünden konut tarifesine çevirilecek” ifadelerini kullandı.

İlk bakışta düzenlemenin Cemevleri için yaptığı düşünüldü. Ancak, bir faktör daha vardı.

YURT KRALLIKLARI

TÜGVA’ya ait olduğu ileri sürülen sızan belgelerde, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’ye ait oldukları için el koyulan öğrenci yurtlarının, AKP’ye yakın sivil toplum kuruluşları tarafından paylaşıldığı görüldü.

Bu vakıfların bazılarında Erdoğan ailesinin fertlerinin kurucu-yönetici olduğu biliniyor.

TÜGVA, İlim Yayma, Ensar, ÖNDER gibi AKP’ye yakın vakıf ve dernekler, bünyelerine kattıkları yeni öğrenci yurtlarıyla birlikte adeta yurt krallığı oluşturdu.

2021 yılına ait verilerde, vakıf ve derneklere ait yurtların sayısının 3 bin 331’e yükseldiği görüldü. Bu yurtların büyük çoğunluğunun cemaatlere ve AKP’ye yakın sivil toplum kuruluşlarına ait olduğunu belirtmekte fayda var.

DÜZENLEME ONLAR İÇİN Mİ?

Kalabalık bir hayatın sürdüğü öğrenci yurtlarında elektrik faturalarının kabarık geleceğini tahmin etmek zor değil.

Erdoğan’ın dün yaptığı, “Sivil toplum örgütlerinin de elektrik kullanımları ticarathane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir” açıklaması, akıllara ister istemez düzenlemedeki amaçlardan birisinin AKP’ye yakın vakıfların masraflarını azaltmak ihtimalini getirdi.