Erdoğan, Yüksek Hakem Kurulu'na 3 üye atadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Hakem Kurulu'na 1 asıl üye ve 2 yedek üye ataması yaptı.

AA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 08:25
Erdoğan, Yüksek Hakem Kurulu'na 3 üye atadı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yüksek Hakem Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Uğur Kızılca asil üye, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun ise yedek üye olarak seçildi.

Söz konusu atamalar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 54'üncü maddesi gereğince yapıldı.

Atama kararı şu şekilde:

Yüksek Hakem Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 54 üncü maddesi uyarınca ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir. 

  1. Uğur Kızılca - Asıl üye
  2. Mevlüt Sadi Su - Yedek üye
  3. Alaaddin Coşkun - Yedek üye

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