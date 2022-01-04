Erdoğan'a çok sert emekli maaşı tepkisi
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 liraya çıkarılmasına ve emekli maaşlarına ek zam yapılmamasına tepki göstererek, “En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılmalı, primi çok ödeyen emekli fazla maaş almalı ve intibak yapılmalıdır. Biz ‘En düşük emekli maaşı en az asgari ücret düzeyinde olsun’ derken Erdoğan, 2 bin 500 lira ile emekliye resmen ‘Açlıktan ölün’ demiştir.” dedi.
Süleyman Girgin, yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 liraya çıkartılmasını ve emekli maaşlarına enflasyon aranı dışında ek zam yapılmamasını eleştirdi.
"Tek adam rejimi, ücret zamlarını önce müjdeymiş gibi veriyor; sonra elektriğe, doğal gaza, akaryakıta ve geçiş ücretlerine yaptığı zamlar ile kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alıyor" diyen Girgin, "Dolar çıkarken de düşerken de zam geliyor. Her hâlükârda çarpılan milletimiz oluyor" ifadelerini kullandı.
"EMEKLİ NASIL YAŞASIN?"
"Biz ‘En düşük emekli maaşı en az asgari ücret düzeyinde olsun’ derken Erdoğan, 2 bin 500 lira ile emekliye resmen ‘Açlıktan ölün’ demiştir" diyerek sözlerine devam eden Girgin, "Asıl ekonominin kitabını, bu zamlar altında 2 bin 500 lira ile geçinmeye çalışan emekliler yazıyor. Bu hayat pahalılığında bu parayla emekli nasıl yaşasın? Hatta bir de iş yok diye baba evine sığınan evlatlar varsa nasıl yaşasın? Ne yapılmalı? En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılmalı, primi çok ödeyen emekli fazla maaş almalı ve intibak yapılmalıdır" şeklinde konuştu.
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