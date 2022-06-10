HKP Genel Başkanı, Erdoğan'a hakaretten hâkim karşısında: 'Sürtük' sözünü hatırlattı

10 Haziran 2022 Cuma, 15:22

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe, 11 Aralık 2020 tarihinde “Vatan Satıcı, Yezid Dincisi ve Amerikan Piyonu” başlıklı yazı kaleme almıştı. Efe’nin yazısından rahatsız olan bir yurttaş Efe’yi CİMER’e şikâyet etti.

Efe hakkında Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçe gösterilerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve akabinde dava açıldı.

BARİKAT KURULDU TARTIŞMA ÇIKTI

HKP lideri Efe’ye “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul Kartal’daki 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma öncesi adliye koridoru polis barikatı ile kapatıldı. Bu duruma HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe ve HKP avukatları itiraz etti.

Bunun üzerine çıkan tartışma sonucunda polis barikatı kaldırıldı. Salon katılımcılara açıldı.

Duruşmaya, HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe ile Efe’nin avukatları, Azime Ayça Okur, Pınar Akbina, Fettah Ayhan Erkan, Ali Serdar Çıngı, Tacettin Çolak, Sait Kıran, Doğan Zafer Çıngı ve HKP üyeleri katıldı. Aynı zamanda Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu'nun da duruşmaya katıldığı gözlemlendi.

Erdoğan’ı ise avukatı Elif Tuğtağ temsil etti.

EFE, ERDOĞAN’IN HAKARETİNE MAHKEMEDE YANIT VERDİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısı konuşmasında Gezi Direnişi’ne katılan yurttaşlara yönelik “Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti” iddiasını tekrarladı. Erdoğan, direnişe katılan eylemciler için “Bunlar çürük, bunlar sürtük” ifadelerini kullanmıştı.

Efe, Erdoğan’ın hakaretini mahkemede hatırlatarak, “Kayda geçsin Hâkime Hanım. Sizin huzurunuzda Tayyip Erdoğan’a söylüyorum: Sürtüğün de, çürüğün de kallavisi sensin!” dedi.

HÂKİM SAVUNMAYA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Duruşmada HKP lideri Efe’nin ve avukatlarının talepleri reddedildi. Hâkim, duruşmada Efe’nin yaptığı savunmada Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Efe hakkında tekrar suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Duruşma 18 Kasım 2022 tarihine ertelendi.

Duruşmanın ardından HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe ve HKP avukatları İstanbul Anadolu Adliye Sarayı önünde açıklama yapıldı.

NE OLMUŞTU?

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe’ye bugüne kadar Erdoğan’a hakaretten 9 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası verildi. Aynı zamanda Efe için diğer Erdoğan’a hakaret davalarında toplam 24 yıl ceza isteniyor.