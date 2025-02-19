'Erdoğan’a hakaret'ten İstanbul'da yakalama kararı çıktı, Suriye’de yakalandı
49 yaşındaki T.G., AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Suriye’de yakalanarak gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği tespit edilen T.G.’nin Suriye’de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Küçükçekmece’de ikamet eden şahsın Suriye’ye gittiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında İstanbul Başsavcılığı’nca yakalama kararı çıkartılmış, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımızın Çalışması, EGM Güvenlik Daire Başkanlığı ve Hatay İstihbarat Şube müdürlükleri desteği ile Suriye’de yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, Siber Suçlar Daire Başkanlığı’nca söz konusu içeriği paylaşan 97 hesapla ilgili adli süreç başlatıldığını ve bu hesapların tamamının mahkeme kararıyla erişime kapatıldığını da bildirdi.
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