Gazeteci Ozan Kaplanoğlu 'Başbakana hakaret'ten tutuklandı

Gazeteci Ozan Kaplanoğlu hakkında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile görülen davada mahkumiyet kararı verilmişti. Şartlı tahliye edilen Kaplanoğlu, kararın geri alınması ile cezaevine gönderildi.

Gazeteci Ozan Kaplanoğlu 'Başbakana hakaret'ten tutuklandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.02.2025 - 15:43

Bursa Muhalif gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ozan Kaplanoğlu hakkında, 2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik protestolarda "kamu görevlisine hakaret" suçundan dolayı dava açılmıştı. Açılan dava sonucunda Ozan Kaplanoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmişti.

Gazetede yer alan habere göre Kaplanoğlu, hakkında verilen şartlı tahliye kararının geri alınması nedeni ile 5,5 aylık cezasını tamamlamak üzere 5 Şubat’ta Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ozan Kaplanoğlu’nun avukatlarından Kemal Özgür Yetkin, Kaplanoğlu'nun yeniden tutuklanmasına ilişkin "Müvekkilim Ozan Kaplanoğlu, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir suçtan cezalandırılmıştır" dedi. Yetkin, Kaplanoğlu'nun cezaevi koşullarına ilişkin de "Şu anda bulunduğu cezaevinde, cezaevi kapasitesinin çok üzerinde mahkum bulunmaktadır. Fiziki koşullar bu denli yüksek sayıda tutuklu ve hükümlüye yetecek şekilde düzenlenmemiştir" açıklaması yaptı. 


Etiketler: #gazetecilik #gezi parkı

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