Erdoğan'a hakaretten yargılanan bir gazeteci daha beraat etti

20 Nisan 2022 Çarşamba, 14:08

Gazeteci Rüstem Batum hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla açılan davanın 17. duruşması 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı ve Batum'un ifadelerinin siyasi eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığını belirterek beraatını talep etti.

Sözcü'nün haberine göre avukat Erselan Aktan ise mütalaaya katıldıklarını belirterek Batum'un sözlerinin siyasi eleştiri olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı ve AİHM'in Vedat Şorli hakkındaki kararını örnek gösterdi.

Mahkeme heyeti, Batum'un beraatına karar verdi. Batum hakkında şu sözleri nedeniyle dava açılmıştı: Cumhurbaşkanı denilen kişi gezi olaylarında 8 kişi vuruldu, adam çıktı şey dedi, ya emrini ben verdim dedi. Sokakta silahsız vatandaş vurmak suç kardeşim dünyanın her yerinde. Bir polis içeri mi girdi? Bundan gurur duyan bir bir adamı cumhurbaşkanı seçip oraya getirdiniz.