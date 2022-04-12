Gazeteci Hasan Cemal ‘Erdoğan'a hakaret’ davasından beraat etti
"Cumhurbaşkanına zincirleme aleni hakaret" suçundan yargılanan gazeteci yazar Hasan Cemal'in beraatine karar verildi.
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Cemal avukatı Fikret İlkiz ile katıldı.
Hasan Cemal savunmasında, "Bu ülkede hakaret davalarıyla ifade özgürlüğü boğuluyor. Söylediklerim ifade özgürlüğü içinde yer alıyor. Hakaret kastım yoktur" dedi. Duruşma savcısı, sanığın beyanlarının yorum ve eleştiri niteliğinde sözler olduğu, kişinin onur, haysiyet ve onurunu rencide edecek nitelikte olmadığı ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı gerekçesiyle beraatini talep etti. Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz, mütalaaya katıldıklarını belirterek müvekkilinin beraatini talep etti.
Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Hasan Cemal'in beraatine karar verdi.
"BERAAT KARARINI İYİ BİR GELİŞME OLARAK GÖRÜYORUM"
Duruşma çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine Hasan Cemal, "Beraat ettim, yargıç beraat verdi. Hep söylüyorum, hakaret davaları Türkiye'de ifade özgürlüğünü boğuyor. Beraat kararını iyi bir gelişme olarak görüyorum ifade özgürlüğü açısından" dedi.
İDDİANAME
İddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na yapılan e-posta ihbarının ardından soruşturma başlatıldığı, Hasan Cemal'in 20 Temmuz 2016'da yaptığı paylaşım ve 15 Temmuz 2020 yılında Twitter üzerinden yaptığı bir yorum nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği kaydedildi. Cemal'in 1 yıl 5 aydan 7 yıla kadar hapsi istendi.
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