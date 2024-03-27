Erdoğan’a sayı yeterli gelmiyor! Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa mitingine büyükşehir belediyesi çalışanlarının ‘yoklama’yla götürüleceği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 20:04
Erdoğan’a sayı yeterli gelmiyor! Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları için 28 Mart Perşembe günü Bursa’nın Gökdere Meydanı’nda bir miting düzenleyecek.

Söz konusu miting için Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının yoklamayla mitinge katılacaklarını aktarıldı. 

Cumhuriyet'in ulaştığı bilgilere göre, tüm güvenlik personeli ve amirlerinin (izinli olanlar da dahil) sivil kıyafetle katılacağı, yoklama alındıktan sonra miting alanına hareket edileceği bildirildi. 

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mehmet Veysi Tutkun‘un belediye müdürlerine ‘miting bitiminde herkes bana görünüp öyle evine gidecek’ dediği aktarılan bilgiler arasında. 

İletilen mesaj şu şekilde:

"Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bu sabah tüm Daire Başkanları ve Müdürleri Merinos Kongre merkezinde topladı. Yarın Cumhurbaşkanın mitingine tüm personelin kesinlikle katılması talimatını vermiş. Bizim İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı, Müdürlere "miting bitiminde herkes bana görünüp öyle evine gidecek" demiş. Gerçekten katlanması çok zor bir durum. Anayasal bir suç işleniyor. İsmim gizli kalırsa ve sesimizi duyurursanız sevinirim."


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