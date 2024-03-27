Babacan’dan Erdoğan’a ‘enflasyon’ yanıtı: ‘Enflasyonun sebebi hükümet’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘enflasyon’ açıklamasını; “Enflasyonu üreten şu anda hükümetin kendisi. Enflasyonun sebebi hükümet” sözleriyle eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 20:03
Babacan’dan Erdoğan’a ‘enflasyon’ yanıtı: ‘Enflasyonun sebebi hükümet’
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Erdoğan, Aksaray mitinginde enflasyonun yükselişine ilişkin, “Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor” açıklamasını yapmıştı.

Babacan, Erdoğan’ın bu sözlerine tepki gösterdi. Babacan, seçim çalışmaları için bulunduğu Gümüşhane’de şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan, geçenlerde ‘Bu enflasyon dipsiz kuyu gibi. Ne versek yetmiyor’ dedi. Ama atladığı bir şey var. Enflasyonu üreten şu anda hükümetin kendisi. Enflasyonun sebebi hükümet. Enflasyon gelip de dışarıdan Türkiye’yi etkileyen bir şey değil. Biz zamanında enflasyonu tek haneye indirdik, yıllarca da tek hanede gitti. Sonuçta, şu anda enflasyon tekrar patlamış durumda. Bunun da sebebi kötü yönetimdir, Merkez Bankası’nın karşılıksız para basmasıdır. Merkez Bankası şu anda harıl harıl karşılıksız para basıyor. Harıl harıl karşılıksız para basılan bir ülkede de enflasyonun düşmesi söz konusu olmadı, olmayacak.”



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