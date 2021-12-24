Erdoğan'a sert 'köpük' tepkisi: 'Millet sizi sandıkta çarpacak'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kurdaki köpük bir günde ortadan kayboldu" ifadelerine sert tepki geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Millet de sizi sandıkta çarpacak" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısındaki açıklamalarına, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan sert tepki geldi.
Erdoğan açıklamasında, "Nitekim hazırladığımız tedbir paketini açıklamamızla birlikte kurun üzerindeki köpüğün neredeyse bir günde ortadan kalktığını gördük" ifadelerini kullandı. Öztrak sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Yapılan köpüğü almak değil, milleti çarpmak. Millete tuzak kurmak. Millet de sizi sandıkta çarpacak" diyerek Erdoğan'a yanıt verdi.
CHP Sözcüsü'nün Twitter paylaşımı şu şekilde:
"Erdoğan, sürekli konuşarak sebebi olduğu kurdaki artışa şimdi "köpük" diyor. 'Köpüğü bir günde aldık' diyerek, bir de milletle alay ediyor. Yaptığınız işin adını doğru koyun. Yapılan köpüğü almak değil, milleti çarpmak. Millete tuzak kurmak. Millet de sizi sandıkta çarpacak."
Erdoğan, sürekli konuşarak sebebi olduğu kurdaki artışa şimdi "köpük" diyor. "Köpüğü bir günde aldık" diyerek, bir de milletle alay ediyor.— Faik Öztrak (@faikoztrak) December 24, 2021
Yaptığınız işin adını doğru koyun.
Yapılan köpüğü almak değil, milleti çarpmak.
Millete tuzak kurmak.
Millet de sizi sandıkta çarpacak.
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